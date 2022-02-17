Обстрел детсада в Станице — очевидцы рассказали подробности

В четверг, 17 февраля, детский сад в Станице Луганской и еще несколько местных сел попали под обстрел российских оккупантов. Об этом сообщает ТСН.

Обстрел детсада в Станице (фото из открытых источников)

Стрельба в Станице Луганской началась еще утром. Местный детский сад тоже пострадал. В видеоролике, запечатленном полицейскими, можно увидеть поврежденное имущество детского заведения: разбитые стены, разбросанные игрушки. К счастью, маленькие жители садика не пострадали. Их затем эвакуировали местные спасатели и полицейские.

По словам заведующей дошкольного учреждения Натальи Бутенко, в группах находилось 20 детей. Они были напуганы. Также контузило двоих взрослых – помощницу воспитателя и рабочего.

По рассказам очевидцев, малыши как раз завтракали на втором этаже. Когда сюда попало, все помещение дрожало. Малышей быстро собрали и вывели в безопасное место. Они испугались очень, вели себя как окаменевшие.

Местная учительница украинского языка показала подвал, куда успели скрыться дети.

Как рассказала Зина Ивановна, детки там сидели в креслах, пили водичку, но никто не плакал. Хотя очень испугались.

Педагог отметила, что, когда начинаются обстрелы, сюда прибегают скрываться местные жители. Там есть даже буржуйка. Сюда приходит, чтобы переждать обстрел до 40 человек.

Сегодняшняя стрельба испугала всех. Крестьяне даже принимали лекарства.

Украинские военные объясняют, что этот обстрел – не начало военного вторжения. Это, чтобы напугать. Один из военнослужащих, которого зовут Богдан, рассказывает, что представители оккупантов таким образом провоцируют украинских военных, чтобы те тоже начали стрелять.

В пятницу маленькие питомцы не пойдут в садик. Жители говорят, что эвакуироваться из своей деревни не собираются, несмотря на обстрелы.

По словам Зинаиды Ивановны, со своей родной земли она никуда не уйдет.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, как мировые лидеры отреагировали на обстрелы в Луганской области.

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