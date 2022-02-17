«Это дно!» Известный писатель поделился впечатлениями от лыжного курорта Драгобрат

Известный украинский писатель и эссеист Андрей Любка поделился на своей Facebook-странице впечатлениями от отдыха на отечественном горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье.

По словам Андрея Любки, цены в Драгобрате сопоставимы с другим отечественным курортом, Буковелем, однако в отличие от этого курорта «европейского уровня», в случае Драгобрата писатель отметил, что «будто вернулся в 90-е, где все намахивают и где на каждом шагу опасность».

«Трассы не готовы, цены буковельские, на всех подъемниках барыжат отдельные ски-пассы, а сервиса ноль, даже туалетов нет, только в кафе. Под кресельным подъемником такие сугробы снега, что лыжа цепляется за снег носком и выворачивает тебя из кресла! У нас на кресле тупо выломалась заслонка, которая должна держать нас в кресле, мы могли просто выпасть на склон, довезли заслонку в руках, а подъемник даже не остановили, чувак просто сказал: о, супер, что привезли, а не бросили в снег!» – подчеркнул Любка.

Писатель отметил, что спустился несколько раз, и решил, что это не для него.

Также Андрей Любка добавил, что возможно его впечатления были настолько яркими из-за того, что перед Драгобратом «был на европейском уровне Буковели».

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