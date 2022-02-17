В двух областях Украины разоблачили схемы подделки прививок, которые устроили сами медики — novosti-rovno-segodnja

Благодаря такому «бизнесу» им удалось получить более 3 миллионов гривен. Новые коррупционные схемы связаны с подделкой международных сертификатов о вакцинации. На этот раз – на Черкасщине и в Ровно.

Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

В Черкассах семейные врачи вносили фейковые данные

В Черкассах организовала схему главная медицинская сестра одной из городских поликлиник региона, она привлекла к делу еще нескольких медработников и врачей.

Так, семейные врачи более года вносили в электронную систему здравоохранения eHealth ложные записи о вакцинации граждан. Однако саму вакцинацию они не проводили. Стоила «услуга» – 2 тысячи гривен с человека.

Так называемых клиентов медики находили среди посетителей медучреждения. Большинство из них либо были скептически настроены в отношении вакцинации, либо имели определенные опасения.

По данным следствия такие «заработки» принесли злоумышленникам примерно 2,5 миллиона гривен.

Врач из Ровно организовал схему сам

В Ровно схему подделки сертификатов о вакцинации организовал врач одной из амбулаторий. Так, каждый день от 5 до 10 человек получали сертификаты – опять же без проведения вакцинации.

Чтобы найти «желающих» врач привлек своего знакомого, который работал на железной дороге. Это позволяло ему организовывать бесперебойный поток «клиентов».

За фальшивку брали от 1,4 до 2 тысяч гривен. Эта схема приносила злоумышленникам примерно 500 тысяч гривен ежемесячно. Однако правоохранители задержали медика в его рабочем кабинете во время получения очередного «вознаграждения» за поддельный сертификат.

Правоохранители провели обыски / Фото СБУ

Понесут ответственность

Сейчас устанавливают все обстоятельства, чтобы привлечь к ответственности всех причастных лиц. Следствие продолжается.

Внимание! В Украине только за неделю открыли 126 уголовных дел по подделке документов.

СБУ напоминает, что за изготовление и использование поддельных документов, в том числе результатов тестов и сертификатов о вакцинации от COVID -19, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.