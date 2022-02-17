Пора вспомнить Киевского князя Святослава, наводившего страх на финно-угров московских болот

День Единства — это не только объединение украинцев в нашей стране и диаспоре, это также единение со всеми нашими предками, которые имели государственность на территории современной Украины – от первого в истории славянского мира государственного объединения антов в 5-7 ст., Киевской державы Русь 9-13 ст, Казатчины – 15-18 ст., Украинской государственности 1917-21 гг. Это больше чем полуторатысячная история нашего развития.

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Во временна первого славянского объединения антов на территории современной России не было ни элементов государственности, ни присутствия славян, которые приходят из Польши только в 8 ст. (кривичи, словене, вятичи). Во времена Киевского государства Руси, территории вятичей и местных финно-угров в бассейне реки Москва были покорены Великим князем Киевским Святославом Храбрым в 964-65 гг. Вятичи попробовали было упираться, но под натиском киевских дружинников быстро заявили о своей покорности Святославу и государству Русь. Понятно, что в это время Киев (основан в 482 г.) входил в тройку самых больших городов Европы, а сам город Москва появится только через 200 лет, в 1147 г. благодаря стараниям князя Юрия – сына Великого князя Киевского Владимира Мономаха.

Но со временем, князья Московские и Владимиро-Суздальские все ближе стают к местным финно-уграм (меря, мещера) и вятичам, которые не мирились с господством Руси. Здесь и христианизация проходит на 200 лет позже чем в Киеве, Чернигове, Переяславе, а в 1169 г. они попробовали полностью сжечь Киев и перенести политический центр славян-руссов (поляне, древляне, сиверцы, уличи, тиверцы, волыняне, белые хорваты) в места, где проживают славяне-переселенцы из Польши и автохтонные финно-угры, которые вследствие своего внутреннего смешения создали отдельный народ -московитов/русских, который после 1238-40 гг. попал под прямое управление Золотой Орды. Руссы же начали жить в одном государстве с литовцами – Великом княжестве Литовском, а потом и поляками – Речи Посполитой.

После того, как Великое княжество Московское покорило себе все территории, где проживали финно-угры в вперемешку со славянами из Польши (вятичи были этнически близкими с кривичами и словенами по славяно-польской линии, а меря и мещера с мокшей, мордвой, чемерисами, чудью, весью, ижорой по финно-угорской линии), выстроился славяно-финно-угорский народ, который себя называл русскими, которые очень не любили руссов, как титульный народ Руси.

В начале 17 ст. поляки при помощи литовцев и запорожских казаков не единожды хотели захватить московский престол. Глубоко в душе они надеялись на выходцев из Польши вятичей, но те уже 900 лет жили отдельной жизнью вместе с финно-уграми, поэтому поляков за своих не приняли. Украинские казаки вместе с поляками и литовцами несколько раз захватывали московский край, последний раз это сделал гетман П.Сагайдачный в 1618 г. Но тогда центр Москвы выстоял, московиты откупились огромными деньгами, и запорожцы вернулись в Украину. А это был исторический шанс для Киева, Варшавы и Вильнюса покончить с династией Романовых всего после пяти лет их правления. Но Романовы устояли и уже через 40 лет начали создавать большие проблемы для украинцев, литовцев и поляков на протяжении более 300 лет, практически до сегодня.

Теперь время украинцам, литовцам и полякам снова объединить усилия, чтобы вмести со свободным миром остановить оголтелую политику агрессивной Москвы.

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