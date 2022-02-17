У 8-летнего мальчика со Львова диагностировали инсульт — novosti-lvova

Родители мальчика рассказали, что он рос активным занимался спортом и не был болезненным. Редко жаловался на головную боль и не страдал головокружением.

Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

«В воскресенье утром (13 февраля – 24 канал) сын во сне начал как-то странно то ли плакать, то ли стонать. Муж повернул его на бок и тут началась рвота. Он не мог самостоятельно стоять, говорить и мы сразу вызвали скорую. Уже в больнице мы узнали, что у Святослава инсульт», – сообщила мать Светлана.

Оказалось, у него была врожденная аномалия сосудов. О ней родители узнали уже после инсульта.

Ему предстоит сложная операция

Мальчика сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии и реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка.

Мальчик находится в состоянии средней тяжести. Неврологические показатели улучшаются, в частности, наблюдаются некоторые признаки восстановления двигательной активности,

– сообщили в больнице.

Сегодня, 17 февраля, его перевели в нейрохирургическое отделение. Там врачи подготовят его к сложной операции.

Святослава будут оперировать не ранее, чем через 14 – 21 день, поскольку это опасно. Тактику операции еще не определили, нейрохирурги примут решение уже перед подготовкой к хирургическому вмешательству.

Детские инсульты – не редкость

Детский нейрохирург Тарас Никитин рассказал, что детские инсульты, к сожалению, не такая уж и редкость.

Справка. Ежегодно только во Львовскую городскую детскую больницу с инсультами (ишемическими и геморрагическими) попадает до 20 детей.

Причины, вызывающие инсульты разные. Часто случаются сосудистые аномалии. Их обнаруживают по большей части случайно – во время обследований, или же во время инсультов.

Поэтому, надо делать обследование, чтобы найти причину, если у ребенка есть такие признаки: