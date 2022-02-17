Вакцинация или естественная инфекция: что лучше защищает от новых штаммов коронавируса

Кроме того, работа впервые показала, что на иммунный ответ человека против вариантов вируса сильно влияет тот штамм COVID-19, с которым иммунная система впервые столкнулась.

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Это явление, известное как импринтинг, похоже на наблюдаемое у вирусов гриппа, которые изменяются от сезона к сезону, образуя уникальный иммунный ландшафт для каждого человека. Предыдущее влияние разных вирусов гриппа может усугублять, а иногда и ослаблять реакцию на новые типы вируса гриппа.

Поэтому исследователи сравнили уровни и типы антител к коронавирусу SARS-CoV-2 у участников стенфордского клинического испытания вакцины BioNTech-Pfizer и у пациентов с COVID-19, которые лечились в Stanford Medicine в первые месяцы пандемии. Эти пациенты заболели в начале пандемии и, скорее всего, были инфицированы одним из ранних штаммов вируса, известным как Wuhan-Hu-1.

Когда мы сравнили реакцию антител на инфекцию с реакцией на вакцинацию, мы обнаружили, что у инфицированных людей вырабатывались разные уровни антител, которые неуклонно снижались после заражения. В то же время ответ на вакцинацию наоборот был очень однородным – у всех участников исследования был хороший ответ с высоким уровнем антител, хотя впоследствии они также снизились,

– говорится в исследовании.

Результаты исследования

Вакцина на основе мРНК генерировала самые высокие уровни антител по сравнению с AstraZeneca, Спутник-V и Sinofarm.

Но любая из вакцин генерировала довольно широкий диапазон антител. Хотя большинство антител были нацелены на S-белок уханьского штамма коронавируса, остальные могли также связываться с S-белками других девяти вариантов вируса, включая Дельта-вариант.

А вот невакцинированные пациенты, инфицированные Wuhan-Hu-1, вырабатывали более узкий спектр антител, меньшее количество из которых могло связываться с S-белками новых вариантов вируса.

Это подтверждают и лимфатические узлы

Когда ученые исследовали лимфатические узлы вакцинированных и инфицированных людей, они увидели, что зародышевые центры у привитых оказались «мощными фабриками» по выработке антител в течение восьми недель после вакцинации. А вот зародышевые центры лимфатических узлов у людей с тяжелой формой COVID-19 были плохо сформированы и у них отсутствовали ключевые типы иммунных клеток, что свидетельствует о нарушении способности вырабатывать антитела для борьбы с болезнью.

Кроме этого, невакцинированные люди, инфицированные штаммами Альфа или Дельта, вырабатывали антитела, которые специализируются на связывании с вирусным S-белком только соответствующего штамма. Между тем привитые люди, которые затем инфицировались Дельта или Альфа, распознавали разные варианты коронавирусов.

Это значит, что вакцинированные люди лучше защищены, чем инфицированные естественным путем. Аргумент о том, что инфекция работает лучше вакцинации, не подтверждается современными данными.