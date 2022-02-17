Совместное авиапространство с ЕС | Комментарии Украина

Сегодня, 17 февраля, народные депутаты Украины ратифицировали соглашения между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве. Об этом сообщили в Twitter Верховной Рады, передает портал «Комментарии».

Совместное авиапространство с ЕС. Фото из открытых источников

Во время голосования законопроект №0144 поддержало 311 нардепов. Ратификацию этого соглашения Украина пыталась добиться еще в 2013 году. Но тогда подписание было заблокировано из-за конфликта Великобритании и Испании. Когда же Королевство вышло из состава Евросоюза – вопрос был снова разблокирован. Для Украины такое соглашение означает либерализацию рыночных отношений в авиационной сфере. Это позволит иметь общие стандарты, эффективно и рационально использовать авиационное пространство. Для украинцев это может также гарантировать удешевление билетов на рейсы, соединяющие Украину со странами ЕС.

Простыми словами – европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики – в любые аэропорты стран ЕС. Но Украина будет вынуждена четко соблюдать европейские стандарты. Также европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах. А значит, лоукостам станет легче заходить в Украину.

«Соглашение о Совместном авиационном пространстве — это «авиационный безвиз» одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Мы «создаем Европу» на украинском авиационном рынке» , – отметил премьер-министр Денис Шмигаль.





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