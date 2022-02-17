Риски воспаления сердечной мышцы после вакцинации от COVID-19 оценили с помощью МРТ

Пока риски развития миокардита после вакцинации считают крайне низкими. Выводы были опубликованы на сайте Ассоциации радиологов Северной Америки.

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Справка! Миокардит – редкое, но серьезное заболевание, вызывающее воспаление сердечной мышцы. Чаще он возникает вследствие инфекции или воспаления, вызванного вирусом.

Детали исследования

В исследовании приняли участие 92 пациента с миокардитом, согласно результатам МРТ сердца.

Из них у 22% миокардит был спровоцирован вакцинацией, у 11% – COVID-19, а у остальных участников по иными причинами.

В работе не указано, какими вакцинами были привиты добровольцы, однако широко примененными мРНК-вакцинами от COVID-19 являются Pfizer и Moderna.

Результаты исследования

Во-первых, ученые наблюдали аналогичные другим причинам повреждения в сердечной мышце, хотя и менее серьезные.

Во-вторых, миокардит после вакцинации чаще встречался у молодых добровольцев, преимущественно у мужчин.

Пациенты с вакцино-ассоциированным миокардитом имели менее выраженные функциональные нарушения сердца, менее широкое повреждение сердечной мышцы и отсутствие нежелательных явлений при дальнейшем наблюдении.

– говорится в выводах исследования.

Миокардит лечится

После вакцинации миокардит проявлялся болью в груди в период от 1 до 7 дней после прививки. Среди них 67% были госпитализированы, однако длительных тяжелых симптомов у них не было.

Миокардит после вакцинации от COVID-19 обычно протекает относительно легко и быстро проходит, поэтому людям не следует избегать вакцинации. Риск миокардита, очевидно, гораздо выше после болезни COVID-19,

– резюмировала соавтор работы Кейт Ханнеман.

Что известно о COVID-вакцинации и рисках миокардита

Исследование Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтвердило, что у молодых мужчин после прививок от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna может возникнуть миокардит (воспаление сердечной мышцы).

Ранее ученые из датского Statens Serum Institute выяснили, что вакцина компании Moderna от COVID-19 в четыре раза чаще может вызвать воспаление сердечной мышцы, чем вакцина от Pfizer-BioNTech. Впрочем, этот побочный эффект все еще очень редок.

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