Зачем мужчинам соски — Новости Здоровье

Почему появляются соски

Приблизительно на четвертой неделе у зародыша появляются молочные полосы, идущие от запаха к груди и подмышкам. В последующие недели эти полосы регрессируют и остаются только в той области, где будут соски.

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На седьмой неделе у мужского эмбриона активируется Y-хромосома и начинается формирование мужских половых органов. При этом исчезают зародышевые женские половые признаки и грудь перестает развиваться. Остается только сосок. У женского эмбриона этой хромосомы нет, поэтому женские половые признаки, включая грудь, продолжают формироваться.

Мужские и женские соски не отличаются друг от друга до полового созревания, во время которого грудь и соски меняются: у девочек появляется набухание под соском – зачаток груди.

Зачем мужчинам соски

Мужские соски иногда считаются рудиментарными – это значит, что они стали нефункциональны в ходе эволюции (так же, как аппендикс или зубы мудрости), – это в значительной степени не так. Их можно точнее описать как остатки внутриутробного развития, но это даже не свидетельствует о том, что у них нет реального назначения.

На самом деле, сосок содержит большое количество нервов, которые функционируют как главный стимулирующий орган как у мужчин, так и у женщин. Таким образом, его можно считать вторичной половой характеристикой вместе с лобковыми волосами, увеличенной грудью и расширенными бедрами у женщин, а также волосами на лице и адамовым яблоком у мужчин.

Мужской сосок не менее чувствительный, чем женский, и может способствовать сексуальному возбуждению при стимуляции. Учитывая это, нервная сеть в мужском соске намного более плотная, а это значит, что сенсорная реакция должна быть сильнее.