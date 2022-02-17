Нововведения в сфере ритуальных услуг в Украине

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На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании сферы захоронения» №7018. Согласно нормам законопроекта каждый украинец имеет право на волеизъявление о должном отношении к его телу после смерти.

Речь идет о том, что человек перед смертью должен указать, дает ли он согласие на проведение патологоанатомического вскрытия, извлечения анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов, как и где его должны похоронить и каким образом. Закон предусматривает, что исполнитель волеизъявления усопшего должен выполнить его пожелание в полной мере.

Если человек не сообщил о несогласии на извлечение у него анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов, то все осуществляется в соответствии с законом.

В документе прописано несколько видов захоронений: закапывание в могиле гроба с телом умершего, тела (останков) умершего; сжигание в крематории гроба с телом умершего и закапывание в могиле, размещение в колумбарной нише урны с прахом умершего; биопогребение умершего; развеивание праха умершего.

«Разрешается создавать места биозахоронения, а также отводить специальные участки для размещения мест биозахоронения в населенных пунктах на территории кладбищ и объектов благоустройства общего пользования: парков, лесопарков, парков культуры и отдыха», — говорится в проекте.

Исполнитель волеизъявления умершего должен обратиться к поставщику ритуальных услуг с целью заключения договора о предоставлении ритуальных услуг. Ритуальные услуги предоставляются за определенную сумму, прописанную в договоре. Исполнитель также получает материальную помощь в размере, установленном правительством.

Безвозмездно производится захоронение определенных категорий умерших. Среди них: Герои Советского Союза; полные кавалеры ордена Славы; лица, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу»; Герои Социалистического Труда, удостоенные этого звания за труд в период Второй мировой войны; Герои Украины; полны кавалеры ордена Трудовой Славы; участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства; лица с инвалидностью, которую получили в результате войны.

Ритуальные службы также будут хоронить домашних животных на средства их владельца. Последний может выбрать вид захоронения животного. Кладбище для захоронения домашних животных можно создавать, если есть соответствующее решение органов местного самоуправления.

Контроль за соблюдением всех норм, выделением земли для захоронений, содержанием кладбищ/колумбариев, создание ритуальных служб или коммунальных предприятий возложено на местные органы власти.

Также предполагается ввести Единый реестр ритуальных услуг и Единый реестр захоронений. В реестре захоронений не будут обнародованы личные данные умерших. Однако там будет размещена информация о статусе мест захоронений, количестве свободных мест для захоронений, адресах и датах захоронений; содержимом места захоронения (гроб с телом, тело, останки, урна с прахом); данных свидетельства смерти; данные о предоставлении ритуальных услуг, реквизиты договора о предоставлении ритуальных услуг; дата и номер свидетельства о захоронении.

Как сообщал портал «Комментарии», в Волынской области родные похоронили женщину, а затем нашли ее живой.

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