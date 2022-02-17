Поезд единства | Комментарии Украина

В полдень сегодня, 16 февраля, из Закарпатья отправился так называемый поезд единения, который проедет через всю страну. Его маршрут особенный тем, что он преодолеет 12 областей из Закарпатья в Донбасс, а на каждой из 15 остановок украинцы будут оставлять свои подписи на Государственном флаге. Об этом сообщили в «Укрзализныце», передает портал «Комментарии»
Поезд единства. Фото из открытых источников
Во время поездки на поезде «Рахов-Мариуполь» для пассажиров будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта. Известно, что на момент отправки вагоны были заполнены на 89%. Это были преимущественно те, кто направляется в Мариуполь из курортов – Буковель, Яремче, Ворохта.
«Приглашаем присоединиться к встрече и отправке поезда в Рахове, Ясине, Татарове, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Запорожье, Волновахе и Мариуполе – приходите на железнодорожные вокзалы с национальной символикой Украины поддержать единство государства», — говорится в сообщении.
В «Укрзалізници» обнародовали график остановок, чтобы украинцы могли присоединиться к акции единения и встретить поезд в своем городе.
16 февраля:
Квасы (13:06 – 13:08)
Ясиня (13:23 – 13:25)
Ворохта (14:00 – 14:02)
Татаров-Буковель (14:13 – 14:15)
Яремче (14:41 – 14:43)
Ивано-Франковск (15:52 – 16:07)
Львов (18:43 – 19:20)
17 февраля:
Белая Церковь (02:15 – 02:17)
Каменское (08:31 – 08:33)
Днепр (09:12 – 09:27)
Запорожье (11:04 – 11:07)
Камыш-Заря (14:48 – 14:50)
Волноваха (15:57 – 16:17)
В Мариуполь он приедет в 17:26.
Напомним, Указом Президента Украины Владимира Зеленского 16 февраля 2022 года объявлен Днем единения.
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