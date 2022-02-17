Зарегистрирован законопроект об увеличении штрафов для водителей элитных авто

Народные избранники зарегистрировали на сайте Верховной Рады законопроект об увеличении сумм штрафов для водителей определенной категории легковых автомобилей. Согласно тексту документа размеры штрафов за нарушение ПДД будут увеличены в 10 раз, однако только для автомобилей, входящих в категорию, предусмотренную подпунктом 215.3.5-1 пункта 215.3 статьи 215 Налогового кодекса Украины.

Фото иллюстративное / Pixabay

Речь идет об элитных автомобилях. То есть владелец элитного авто заплатит в 10 раз больший штраф за административные правонарушения на дороге и в 2 раза большие штрафы, предусмотренные статьями 286, 287, 290 Уголовного кодекса Украины за уголовные правонарушения.

К категории элитных относятся машины, стоимость которых составляет более 375 минимальных заработных плат или 2 437 500 грн, или 85 тысяч долларов США. Нормы закона будут введены в действие с 1 января 2023 года, после вступления в силу закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины о снижении налогообложения социальных автомобилей и повышении налогообложения элитных автомобилей».

Как сообщал портал «Комментарии», депутаты зарегистрировали законопроект об установлении перечня лиц, которым нельзя уезжать из Украины в период военного положения. Документ, в частности, предусматривает изменения в закон «О правовом режиме военного положения».

Также мы писали, что все больше украинцев покупают электроавтомобили. Количество таких покупок увеличилось за пять лет. По данным Министерства внутренних дел, в 2021 году украинцы купили на 18,9% больше электроавтомобилей, чем в 2020. На протяжении последних пяти лет, с 2017 по 2021 год, граждане приобрели больше 30 тисяч автомобилей с электрическим приводом.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.