В детсаду на Львовщине вспышка кишечной инфекции, есть госпитализированные

Массовое отравление детей зафиксировали в местном детсаду №1. Известно, что дети заболели еще 12 февраля. Трех маленьких пациентов госпитализировали в больницы.
К теме Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины
Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей детского дошкольного учреждения № 1 отдела образования и культуры Турковского городского Совета по адресу: Самборский район, город Турка, улица Молодежная, 4. Пострадало 4 ребенка, которые заболели 12.02.22 года,
– говорится в сообщении Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.
Как дети переносят болезнь
У больных зафиксировали:
- рвоту,
- диарею,
- температуру тела 38-39 градусов.
Троих детей госпитализировали в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение КНП «Самборская ЦРБ». Один ребенок переносит инфекцию легко и находится на амбулаторном лечении.
Специалисты определяют причины вспышки
Специалисты начали расследование причин и условий возникновения вспышки. В детсаду уже начались противоэпидемические мероприятия.