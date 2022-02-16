Снежное полнолуние 16 февраля: чего нельзя делать в этот день

Полнолуние у Льва – это прекрасное время разложить по полочкам свои мысли и определиться со своими желаниями. В этот день вы можете ощутить прилив сил и энергии, который нужно будет тратить рационально. Об этом сообщает Главред.

Полнолуние — фото из открытых источников

Что нельзя делать в Полнолуние 16 февраля 2022 года:

Конфликт. В этот день эмоции могут одержать верх над умом, поэтому важно находить компромиссные решения, чтобы не конфликтовать с людьми вокруг себя.

Новые проекты. Этот день – не лучшее время для принятия решений. Сегодня можно только планировать, чтобы потом не столкнуться с трудностями и не упустить важных деталей.

Обещания. 16 февраля лучше не давать никаких обещаний, тем более не оценив заранее свои силы и умения. В этот день именно из-за обещаний можно попасть в затруднительное положение.

Денежные операции. В этот день возможно случайно расходование излишне. Асрологи дают рекомендацию 16 февраля не совершать импульсивные покупки и не занимать деньги, ведь это может привести к финансовым трудностям в будущем.

Как сообщали ранее «Комментарии», астрологи уверяют, что некоторым знакам Зодиака очень тяжело расставаться с вещами и предметами. Эти знаки Зодиака привыкли все тащить домой и ничего не выбрасывать. Их желание тянуть в дом всякий хлам часто становится причиной конфликтов с близкими людьми.

Также «Комментарии» писали, что астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые не способны лгать, а пытаются, наоборот, со всеми быть честными. Честность — ценное положительное качество и черта характера человека, но, к сожалению, его полностью имеют не все представители зодиакального круга.

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