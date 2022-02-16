В Украине взламывают страницы в Facebook. Фото из открытых источников

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA сообщает о фишинговой атаке на страницы Facebook украинцев. Злоумышленники действуют следующим образом – рассылают в Facebook сообщения, с помощью которых получают доступ к аутентификационным данным пользователей этой социальной сети. Об этом сообщили на странице CERT-UA в Facebook, передает портал «Комментарии».

Как рассказали в CERT-UA, эксперты команды заметили массовую рассылку подозрительных ссылок. После проведенной проверки специалисты пришли к выводу, что данная активность осуществляется неустановленной группой лиц, именующих себя TeamLucernaRD. Они преследуют цель — похищение аутентификационных данных пользователей Facebook. При этом данная группа хакеров не имеет отношения к кибератакам на банки и государственные сайты Украины 15 февраля.

«Призываем не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию», — отмечают в CERT-UA.

Подозрительные ссылки могут выглядеть так: hxxps://rwi2v[.]eu/Q2llT5wJ

Напомним, ранее «Комментарии» писали, что в украинских чиновников нет сомнений в том, что за последней кибератакой на Украину могла стоять Российская Федерация. В частности, правоохранители, оценив масштаб атаки, заявили, что ее стоимость может стоить миллионы долларов, поэтому за ней не может стоять один независимый хакер. Об этом на совместном брифинге Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ заявили чиновники.

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