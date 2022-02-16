Следующие штаммы коронавируса не будут проще, чем Омикрон

Ученые не считают, что следующие штаммы COVID-19 будут легче переноситься, нежели «Дельта» и «Омикрон». Есть все опасения говорить, что новый штамм коронавируса может быть в разы заразнее и опаснее, чем «Омикрон». Как передает портал «Комментарии», об этом сообщает «The Guardian».

Коронавирус. Фото из открытых источников

Британские ученые объяснили, появление штамма «Омикрон» никак не связано с предыдущим штаммом «Дельта», потому как «Омикрон» возник из генеалогического дерева вируса. И пока у медиков нет ответа на вопрос «откуда появился новый штамм» – никто не может сказать, что новый штамм будет менее опасным, нежели предыдущие.

Вся опасность коронавируса состоит в том, что этот вирус нельзя предугадать, нельзя спрогнозировать, как следующий штамм будет себя вести. Это не тот случай, когда можно понадеяться на то, что у большинства людей появился иммунитет к «Омикрону», а значит нет повода для волнения относительно болезни в следующий раз. Это не так.

В ВОЗ предупреждают, что после появления «Омикрона» человечество будут атаковать новые штаммы коронавируса. Самые заразные из них будут доминировать и активно распространяться нашей планетой. Одни вирусы могут быть настолько опасными, что без помощи медиков людям сложно будет избежать смерти. Другие вирусы не будут смертельными, но они будут оказывать на организм большое влияние и в итоге будут обостряться другие заболевания.

Также ученые призывают человечество не относиться легкомысленно к коронавирусу и отказаться от идеи отменять самоизоляцию, если у человека подтвердился коронавирус.

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