Как кофе и чай могут защитить от сердечно-сосудистых заболеваний

Тем самым защищают человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний. Белки, на которые влияет кофеин, удалось найти исследователям из Университета Макмастера в Канаде.

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Новая польза кофе

Ученые говорят, что если регулярно потреблять кофе или чай – это способствует попаданию кофеина в организм, который уменьшает уровень белка PCSK9 в крови.

Справка. Этот белок помогает печени лучше расщеплять «плохой» тип холестерина – липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), являющиеся основной транспортной формой холестерина. Именно из-за него повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что кофеин не только оказывает прямое влияние на белок PCSK9, но также блокирует активацию белка SREBP2, что также уменьшает уровень PCSK9 в кровотоке.

В результате нашего исследования мы выяснили, как именно кофеин снижает уровень белка PCSK9 в кровотоке и тем самым помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

– отметил Ричард Остин из Университета Макмастера.

Однако ученые подчеркнули: если смешивать кофе со сливками, сахаром (или другими сладостями) – это может свести на нет любое положительное влияние на здоровье. Однако слишком много кофеина может плохо влиять на человека.

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