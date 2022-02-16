Названо країни, в яких найчастіше скручують пробіг в авто

Компанія carVertical, що спеціалізується на обробці даних про історію автомобілів, надала цікаву статистику щодо пробігу авто.

Источник: avtodream.org

Дослідження проводилося на основі майже 900 тисяч звітів про історію автомобілів за 2021 рік. Отримані результати свідчать про поширеність проблеми скручування одометрів.

Виходячи з даних, можна з упевненістю сказати, що скручування пробігу найбільш поширене в Латвії. Майже у чверті автомобілів у цій країні, перевірених через сайт carVertical, показання одометра були змінені. Ця приголомшлива цифра свідчить, що потенційно кожен четвертий покупець уживаного авто в Латвії купує машину з несправжнім пробігом.





Друге місце за кількістю випадків шахрайства з пробігом дісталося Румунії – де, у кожного п’ятого автомобіля перевіреного на carVertical виявлені неточності з пробігом.

Не найкращі справи і в інших країнах Балтії: Естонія є третьою країною з найбільшою часткою вживаних автомобілів зі скрученим пробігом, а Литва, відповідно, четвертою.

До топ-5 антирейтингу також увійшли Україна та РФ.

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Раніше в Україні пропонували запровадити відповідальність за шахрайство з одометрами.