Омикрон мутирует: обнаружили изменения в белке

Главное об обнаруженной мутации

Мутацию назвали H78Y, ее обнаружили в белке ORF3a, отвечающей за воспалительные процессы в клетках больного.

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По мнению ученых, новый вариант штамма BA.2, также получивший название Стелс-омикрон, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его обнаружить.

Внимание! В настоящее время в Дании около 24% больных приходится именно на BA.2.

Прогноз ученых о новых штаммах

Ранее британские ученые предупредили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и иметь более выраженную патогенность, чем Дельта или Омикрон.

В частности, эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета отметил, что распространенное предположение о том, что варианты коронавируса продолжат ослабевать – опасно.

Подробности Будет больше смертей, – ученые оценили опасность будущего штамма COVID-19

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