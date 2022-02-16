Астрофизик описал черную дыру изнутри

В исследовании ученые смогли определить математическое описание квантового состояния матричной модели.

Американский физик Энрико Ринальди вместе со своей командой из Мичиганского университета с помощью квантовых вычислений и компьютерного обучения описал предположительное устройство внутренностей черной дыры. Об этом говорится в журнале PRX Quantum.





Ученые опирались на голографический принцип, который предполагает, что две существующие теории — частиц и гравитации — эквивалентны друг другу. Сложность идей заключается в том, что они строятся в разных измерениях.

«Благодаря использованию матричных моделей строения черной дыры мы можем узнать, например, как выглядит этот небесный объект изнутри. Что находится на горизонте событий черной дыры? Откуда все это взялось? Ответы на эти вопросы станут шагом на пути к реализации квантовой теории гравитации», — отметил Ринальди.

Напомним, космический телескоп Hubble запечатлел черную дыру, которая не поглощает звезды, а стимулирует их образование.

Ученые впервые предсказали слияние сверхмассивных черных дыр