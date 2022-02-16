РФ признала несоответствие признания «ЛДНР» Минску

Песков не ответил, как Путин планирует ответить на обращение Госдумы РФ

Путин принял к сведению обращение Госдумы России с просьбой признать «ЛДНР», сообщили в Кремле.

Признание самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Россией не коррелируется с минскими соглашениям, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 16 февраля.





«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так», — сказал он.

На вопрос о том, что признания со стороны РФ не будет до тез пор, пока Кремль подтверждает свою приверженность минским соглашениям, он сказал: «Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер».

Также Песков сообщил о реакции президента РФ Владимира Путина на обращение Госдумы РФ с просьбой признать «ЛДНР».

«Какого-то четкого регламента на сей счет не существует. Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является, наверное, очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент акцентировал, что главное — это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно только всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», — сказал Песков.

При этом он не считает выдачу российских паспортов на Донбассе нарушением минских соглашений.

«Эта практика не является нарушением Минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», — сказал Песков.

По его словам, РФ делает это из гуманитарных соображений.

«Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, и эта практика достаточно распространенная», — добавил Песков.

Также он заявил, что у Путина сложилось «весьма противоречивое» мнение о готовности Киева выполнять минские договоренности.

В Кремле все еще считают высоким уровень опасности наступления военных Украины на неподконтрльный Донбасс.

«Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке. Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию на Донбассе», — сказал песков.

Отметим, накануне Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество осудить какие-либодействия РФ по признанию самопровозглашенных»республик».