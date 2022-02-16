Готовим ватрушки с ветчиной и сыром

Если стоит вопрос, что приготовить с собой, на работу или в дорогу, то обратите внимание на закусочный вариант ватрушек. Начинка у них из ветчины и сыра. Это отличная идея для перекуса!
Источник: povar.ru
Описание приготовления:
Ватрушки с ветчиной и сыром готовятся легко и просто. В начинку можно добавить соленый огурчик или свежий помидор. Экспериментируйте и каждый раз у вас будут ватрушки с новым вкусом.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина / Молочные продукты / Сыр / Мука
Блюдо: Выпечка / Ватрушки
Ингредиенты:
- Молоко — 210 Миллилитров
- Дрожжи — 15 Грамм (свежие)
- Сахар — 1 Ст. ложка
- Яйца — 1 Штука (+ яичный желток для смазывания ватрушек)
- Масло растительное — 2,5 Ст. ложки
- Соль — 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное — 2,5 Ст. ложки
- Ветчина — 200 Грамм
- Сыр — 50 Грамм (твёрдых сортов)
- Лук репчатый — 1/2 Штуки (среднего размера)
- Майонез — 1,5 Ст. ложки
Количество порций: 2-3
Как приготовить «Ватрушки с ветчиной и сыром»
Подготовьте необходимые ингредиенты.
В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 15 минут.
По истечении времени добавьте яйцо, перемешайте.
Добавьте соль, 2/3 часть указанного количества муки. Начните замешивать тесто.
Как только тесто начнет собираться в комочки, добавьте оставшуюся муку и растительное масло. Месите до однородного состояния.
Готовое тесто должно получиться мягким, лёгким и податливым. Округлите его и выложите в чашу. Затяните чашу плёнкой и уберите на 1 час в тёплое место без сквозняков.
Приготовьте начинку. Ветчину нарежьте тонкой, небольшой соломкой. Выложите в чашу.
К ветчине натрите на тёрке сыр и репчатый лук. Добавьте майонез, посолите по вкусу. Начинка готова.
По истечении времени тесто увеличилось в объеме и готово к разделке.
Сделайте лёгкую обминку. Поделите тесто на 10 частей. Округлите каждую и выложите на противень застеленный пекарской бумагой. Оставьте на 10 минут.
С помощью стакана прижмите серединку каждой заготовки. Растяните в стороны бортики, тем самым формуя «корзиночку».
В середину заготовки выложите начинку. Смажьте будущие ватрушки яичным желтком. Поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Учитывайте особенности своей духовки.
Через указанное время достаньте ватрушки из духовки.
Переложите на блюдо, немного охладите и подавайте к столу в теплом виде.
Приятного аппетита!
Видео рецепт «Ватрушки с ветчиной и сыром»