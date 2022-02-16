Готовим ватрушки с ветчиной и сыром

Если стоит вопрос, что приготовить с собой, на работу или в дорогу, то обратите внимание на закусочный вариант ватрушек. Начинка у них из ветчины и сыра. Это отличная идея для перекуса!

Источник: povar.ru

Описание приготовления:

Ватрушки с ветчиной и сыром готовятся легко и просто. В начинку можно добавить соленый огурчик или свежий помидор. Экспериментируйте и каждый раз у вас будут ватрушки с новым вкусом.

Назначение: На завтрак / На полдник





Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина / Молочные продукты / Сыр / Мука

Блюдо: Выпечка / Ватрушки

Ингредиенты:

Молоко — 210 Миллилитров

Дрожжи — 15 Грамм (свежие)

Сахар — 1 Ст. ложка

Яйца — 1 Штука (+ яичный желток для смазывания ватрушек)

Масло растительное — 2,5 Ст. ложки

Соль — 1/2 Чайных ложки

Масло растительное — 2,5 Ст. ложки

Ветчина — 200 Грамм

Сыр — 50 Грамм (твёрдых сортов)

Лук репчатый — 1/2 Штуки (среднего размера)

Майонез — 1,5 Ст. ложки

Количество порций: 2-3

Как приготовить «Ватрушки с ветчиной и сыром»

Подготовьте необходимые ингредиенты.

В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 15 минут.

По истечении времени добавьте яйцо, перемешайте.

Добавьте соль, 2/3 часть указанного количества муки. Начните замешивать тесто.

Как только тесто начнет собираться в комочки, добавьте оставшуюся муку и растительное масло. Месите до однородного состояния.

Готовое тесто должно получиться мягким, лёгким и податливым. Округлите его и выложите в чашу. Затяните чашу плёнкой и уберите на 1 час в тёплое место без сквозняков.

Приготовьте начинку. Ветчину нарежьте тонкой, небольшой соломкой. Выложите в чашу.

К ветчине натрите на тёрке сыр и репчатый лук. Добавьте майонез, посолите по вкусу. Начинка готова.

По истечении времени тесто увеличилось в объеме и готово к разделке.

Сделайте лёгкую обминку. Поделите тесто на 10 частей. Округлите каждую и выложите на противень застеленный пекарской бумагой. Оставьте на 10 минут.

С помощью стакана прижмите серединку каждой заготовки. Растяните в стороны бортики, тем самым формуя «корзиночку».

В середину заготовки выложите начинку. Смажьте будущие ватрушки яичным желтком. Поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Учитывайте особенности своей духовки.

Через указанное время достаньте ватрушки из духовки.

Переложите на блюдо, немного охладите и подавайте к столу в теплом виде.

Приятного аппетита!

Видео рецепт «Ватрушки с ветчиной и сыром»