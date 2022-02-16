Эктор Хименес-Браво впервые засветил лицо любимой

Повар опубликовал новое фото со своей девушкой.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво в День всех влюбленных, 14 февраля, решил наконец-то показать любимую.

Хотя звезда и обещал, что будет держать в секрете личную жизнь, но в такой романтический праздник Эктор решил поделиться своим счастьем. В Instagram знаменитость опубликовал фото, на котором изображен с девушкой.





«Да, обещал не публиковать. Но просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы», — подписал фото ведущий.

Эктор Хименес-Браво с любимой / instagram.com/hectorjimenezbravo

Однако лицо любимой Эктор все еще скрывает. Девушка делала снимок в зеркале ванной таким образом, что почти спрятала лицо телефоном.

На фото видно, что у любимой звезды коричневые волосы. Также девушка имеет стройное телосложение. А еще возлюбленная Эктора ниже его.

ТСН