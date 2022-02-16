Аэропорты Донбасса — почему восстанавливать их сейчас нет смысла

Попытки чиновников разного уровня нажиться на государственных деньгах время от времени переходят всякие границы разумного. Так, на днях заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров заявил, что в селе Юрьевка Мариупольского района будет построен гражданский аэропорт взамен не функционирующего «Мариуполь». При этом ожидаемая стоимость строительства – около $120 миллионов. То, что это очередной прожект типа закупки городской властью израильской противоракетной системы «Железный купол» сомнений нет. Есть сомнения в том, что государственные денежки опять не будут потрачены неизвестно куда.

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Собственно говоря, разговоры о постройке нового гражданского аэропорта и восстановление существующих в Донецкой и Луганской областях идут как минимум с 2016 года, когда председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обещал аэропорту “Мариуполь” присвоить статус областного вместо разрушенного международного аэропорта в Донецке. Тогда же он озвучил и сумму восстановления — всего то 60 млн грн и сроки — шесть месяцев.

Потом тема как-то затихла. Зато весной 2019 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заговорил о программе по ремонту и запуску гражданского аэропорта “Краматорск”. По его словам, это задачу ему поставил президент Порошенко и проект вроде был даже включен в план перспективного развития Донецкой области на 2019-2021 гг. Тогда же он стал говорить и о восстановлении аэропорта “Мариуполь”, причем достаточно оптимистично. Сроки назывались недалекие — конец 2019 г. — начало 2020 г.

Однако все это не более чем унылый пиар-ход. Каждый раз при возникновении такого рода прожектов военные пытались объяснить гражданским чиновникам все проблемы с безопасностью пассажиров в случае начала функционирования всех этих гражданских аэропортов.

Но тут есть очень важный нюанс — все эти объекты находятся в коммунальной собственности местных органов самоуправления и напрямую Министерство обороны Украины влиять на планы их развития просто не может. Хотя на всех трех гражданских объектах (аэропорты «Краматорск», «Мариуполь» и «Северодонецк») на сегодня базируются части ВСУ. Как минимум это дежурные вертолеты Ми-8 и Ми-24, основной задачей которых является экстренная эвакуация раненных с фронта, а также транспортные машины МЧС. Краматорск вообще используется совместно, какое-то время там располагался штаб проведения АТО, и ныне воздушное пространство там просто закрыто для полетов гражданских “бортов”.

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Возвращаясь к теме безопасности необходимо сказать, что все три аэропорта на Донбассе не могут на сегодня обеспечить безопасность пассажиров и воздушных судов. Так, например, предпосадочный маневр на аэродром “Мариуполь” по предвоенным методичкам (а других просто нет) лайнер начинает строить прямо над прифронтовым Гранитным, при этом происходит резкая потеря высоты и самолет становится легкой мишенью для террористов. А то, что боевики воспользуются таким шансом, можно даже не сомневаться. Так, 29 июня 2014 года в Луганске боевики из состава одного из незаконных вооруженных формирований отстрелялись по гражданскому авиалайнеру Embaer ERJ-145, шедшему по маршруту Харьков — Тбилиси. Слава богу, что на тот момент это был только ПЗРК, технических характеристик которого просто не хватило для поражения такой высотной цели.

А обстрел аэродрома “Краматорск” 10 февраля 2015 года вообще говорит о том, что у оккупационных корпусов (вернее, российской армии, так как местным его не дают) есть дальнобойное оружие, которое может вполне реально нанести удар по аэропорту. А значит, никто там себя не будет чувствовать в безопасности. А та же Юрьевка находится от Мариуполя на расстоянии более 30 км, а Мариуполь от линии разграничения еще на расстоянии десятков километров, суммарно – всего около 70 километров.

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Единственное, что с большой натяжкой с военной точки зрения вполне реально, — это восстановление аэропорта “Северодонецк”. Его взлетно-посадочная полоса и аэродромное оборудование позволяют принимать лайнеры всех классов вплоть до Ту-134 (которые и летали отсюда до 1992 года), да и находится он не на переднем крае противостояния, хотя, опять-таки чисто теоретически, в зоне досягаемости тяжелого РСЗО “Смерч”.

И еще такой вопрос — а какая авиакомпания решится открыть рейсы в такие проблемные аэропорты? Западные точно нет — они слишком ценят свою репутацию (чего стоит, например, отзыв страховки только при сообщениях о возможных боевых действиях в Украине) и, положа руку на сердце, не такие уж большие доходы могут быть от таких рейсов. Даже до войны 2014 года аэропорты “Донецк” и “Луганск” принимали только регулярные рейсы в Киев и Москву, а также немногочисленные чартеры в Турцию и Египет. И все — больше ничего не было. А сейчас в условиях оккупации части территории Донецкой и Луганской областей вряд ли трафик будет такой уж привлекательный для крупных игроков на рынке авиаперевозок.

Зато вполне стоит рассмотреть другой вариант — передачу этих аэродромов военным и создание полноценных пунктов базирования военной и транспортной авиации. Даже в случае окончания войны на Донбассе угрозы со стороны Российской Федерации никуда не денутся, и уже совершенно очевидно, что нам еще долго придется держать достаточно мощную группировку на своих восточных границах.

А для развития гражданских авиаперевозок вполне может подойти, например, аэродром в Бердянске. В свое время тут базировался полк фронтовых бомбардировщиков Су-24, инфраструктура осталась. Но тут точно не возникнет и вопросов от военных в деле обеспечения безопасности, да и логистика попроще — до той же Донецкой области не так уж далеко.

Таким образом, можно говорить о том, что развитие аэродромной сети Донецкой и Луганской областей на сегодня находится в прямой зависимости от окончания боевых действий. И еще — после разрушения аэропортов в областных центрах оно явно будет основано на совсем других принципах и других опорных аэропортах. Но уж явно не на тех, которые пытаюсь продвинуть местные чиновники.

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