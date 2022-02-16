В сети показали прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck под камуфляжем (ВИДЕО)

В Сети показали новые снимки электрического пикапа компании Tesla.

Источник: avtodream.org

Ранее в Сети уже появлялись шпионские снимки пикапа Tesla Cybertruck. Однако на новых фото тестовый прототип имел странное расположение камуфляжа. Многие поклонники американского бренда были огорчены, когда производитель сообщил об изменении планов — серийный выпуск пикапа перенесли на 2023 год.

Недавно в Сети опубликовали ролик на 3 минуты, снятый с дрона. Он позволяет рассмотреть электрический пикап. Крылья автомобиля решили прикрыть только со стороны водителя. По всему пикапу расклеены ленты синего цвета, которые могут представлять собой маркировку для проверки камер на транспортном средстве.





Аналогичные отметки были сделаны и на дорожном покрытии. Нет точной информации, какое тестирование проводили специалисты, которые находились возле транспорта. Еще одна особенность — на автомобиле не был установлен стеклоочиститель. Вероятно, тестовый прототип был представлен в неполной комплектации.

У поклонников бренда появилась возможность внимательно осмотреть зеркала заднего вида. В прошлом глава компании сообщил, что специалисты стараются сделать так, чтобы эти элементы можно было легко снять. Тогда пользователи смогут самостоятельно решать, оставлять их или снимать.