Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь

Супермодель вместе с 9-месячной дочерью, которая появилась на свет благодаря услугам суррогатной матери, снялась для британского глянца.

Наоми Кэмпбелл украсила обложку мартовского номера британского Vogue, которую она опубликовала в своем Instagram. На обложке модель появилась вместе со своей дочерью, которая родилась в 2021 году. Наоми ранее не показывала малышку публике. Имя девочки она держит пока в тайне. На фото супермодель держит дочь на руках.





«Она не удочерена, она мой ребенок», — сказала Наоми в интервью изданию.

На обложке Кэмпбелл предстала в черном кроп-топе и юбке от Valentino, а также в винтажных украшениях от FD Gallery.

Ее образ дополнила объемная прическа, макияж с акцентом на глазах и молочный длинным маникюр.

В фотосессии Наоми продемонстрировала также сексуальный образ в черном комбинезоне от Burberry с пикантными вырезами.

Позировала новоиспеченная мама перед объективом фотокамеры легендарного Стивена Мейзела, с которым Кэмпбелл знакома уже 35 лет.

ТСН