Китайский производитель готовит новый дешевый «паркетник»

Компания Geely готовит к выходу на рынок новый компактный кроссовер X Tiger с электрической силовой установкой.

Источник: avtodream.org

Ожидается, что выпускать новинку будут под «зеленым» суббрендом Geometry, о появлении которого производитель объявил в 2020 году. Судя по изображениям, модель обзаведется необычной внешностью с яркими акцентами, ориентированной на молодежь. В движение его будет приводить маломощный мотор, что скажется на цене вседорожника.





По предварительным данным, «паркетник» будет оснащаться единственным электрическим двигателем с отдачей 82 л. с. Максимальная скорость составит 102 км/ч.

Автомобиль будет выделяться среди других моделей массивным бампером с угловатыми гранями и крупными нишами под дополнительную оптику, а также узкой головкой оптикой, растянутой на всю ширину капота. Сзади появятся спойлер хитрой формы на крышке багажника и крупные L-образные фонари.

Более ярким экстерьер машины делают цветные акценты в боковых зеркалах, дверных ручках, бамперах и на задних стойках. Также, судя по изображениям, покупатели смогут заказать двухцветный окрас кузова.

Габаритная длина кроссовера составит 4006 мм, ширина 1765 мм, высота — 1550 мм, размер колесной базы равен 2485 мм.

Официальная премьера Geometry X Tiger состоится на Пекинском автосалоне в марте 2022 года.