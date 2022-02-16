Помолвочное кольцо Адель оценили в баснословную сумму

Адель продолжает использовать свою помолвку в качестве бесплатного пиара. Сначала это проход по красной дорожке с кольцом на безымянном пальце, теперь появление с ним на «Шоу Грэма Нортона».

Как обычно, нарисовались горы экспертов, к счастью, не диванных, которые побежали оценивать стоимость кольца. Бриллиант грушевидной огранки «взвесили» на 10 карат, а оценили ближе к миллиону долларов.





Впрочем, на вопрос кто ей подарил кольцо, певица не отвечает. Так что, не исключено, что она сама решила себя побаловать столь замысловатым образом.

«Этот камень выглядит блестящим во всех отношениях и заставляет нас поверить в то, что он действительно очень высокого качества», — описывает камень Апекша Котари, директор сервиса по оценке ювелирных изделий и драгоценных камней, во время интервью Page Six.

Popcornnews