«Свет мой, зеркальце»: удивленный кот стал новой звездой Сети (ФОТО)

Животное забавно отреагировало на свое отражение.

Реакция кота на свое отражение в увеличительном зеркале сделала его звездой Сети, передает Корреспондент.





Снимок опубликовал пользователь под ником despisesunrise на платформе Reddit.

На фото запечатлен кот, лежащий в раковине перед зеркалом. На умывальнике стоит увеличительное косметическое зеркальце, в котором животное и увидело себя.

Из косметического зеркала видно только непропорционально большую голову кота. По всей видимости именно это изображение привело животное в недоумение. Оно отвело уши назад, и выпучило глаза. Реакция кота хорошо видна в большом зеркале.

Пользователи Сети пришли в восторг от забавной реакции домашнего животного.