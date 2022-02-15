Путин отреагировал на обращение о признании «ЛДНР»

Канцлер Германии заявил, что возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса станет политической катастрофой.

Президент России Владимир Путин сказал, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса, комментируя обращение Государственной думы о признании «ЛНДР». Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.





«Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. Прежде всего исходя из нереализованных возможностей минских соглашений», — отметил Путин.

Олаф Шольц, отвечая на пресс-конференции на вопрос о вводе войск в НАТО в Югославию, сказал, что это было сделано под угрозой геноцида. После этого Путин заявил, что происходящее сегодня на Донбассе это и есть якобы «геноцид».

Как заявил канцлер Германии, возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушит Минские соглашения и станет политической катастрофой.

Также Шольц предупредил о тяжелых экономических и политических последствиях в случае начала военных действий против Украины.

«Для федерального правительства совершенно ясно, что дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой тяжелые политические, экономические и стратегические последствия. Мне показалось, что это знают все», — сказал канцлер ФРГ.

По его словам, эскалации необходимо избежать.

«Поиск дипломатических решений — это одна из важнейших причин моего визита вчера в Киев и сегодня в Москву», — сказал Шольц.

Он отметил, что в рамках ОБСЕ начался диалог на высшем уровне, который будет вестись в духе взаимопонимания и взаимного признания принципов, которые согласованы в рамках этого объединения.

«К этим принципам относятся нерушимость, неприкосновенность границ, суверенитет и территориальная целостность всех государств, в том числе Украины. Это не подлежит для нас никакому обсуждению», — заявил Шольц.

Канцлер Германии призвал обсуждать эти вопросы в рамках диалога.

«Мы не должны зайти в тупик, который обернется бедой для нас всех», — сказал Шольц.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 февраля приняла два обращения к международному сообществу. В одном из них речь идет о недопустимости признания незаконных формирований на Донбассе, в другом — об эскалации со стороны России.

Шольц призвал «к прямым переговорам Киева и Москвы»