COVID-19 на Закарпатье: 472 новых случая, 11 смертей

89 497 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус, выздоровели. В целом с начала пандемии 109 тыс. закарпатцам установлен диагноз COVID-19, из которых 4 878 медиков, 7 614 детей. 2 657 человек умерли, за минувшие сутки — 11.

По состоянию на утро 15 февраля в области проведено 502 723 исследования COVID-19 методом ПЦР, 1 019 за сутки.

В 17 заведениях здравоохранения Закарпатской области госпитализируют больных COVID-19. В этих больницах выделено 1970 коек для больных. Процент коек снабженных кислородом – 100%. Процент загруженности кроватей – 44%.





Подтвержденные методом ПЦР случаи коронавируса у закарпатцев:

● г. Ужгород – 128 человек за сутки. Всего – 20 381 человек;

● г. Мукачево – 44 человека за сутки. Всего – 7 215 человек;

● Великоберезнянщина – 8 человек за сутки. Всего – 3 547 человек;

● Береговщина – 1 человек за сутки. Всего – 7 016 человек;

● Виноградовщина – 37 человек за сутки. Всего – 9 254 человека;

● Воловетчина — 13 человек за сутки. Всего – 1 902 человека;

● Иршавщина – 14 человек за сутки. Всего – 5 348 человек;

● Межгорщина – 0 человек за сутки. Всего – 3 530 человек;

● Мукачевщина – 23 человека за сутки. Всего – 5 219 человек;

● Перечинщина – 47 человек за сутки. Всего – 4 853 человека;

● Свалявщина – 28 человек за сутки. Всего – 4 223 человека;

● Раховщина – 0 человек за сутки. Всего – 7 628 человек;

● Тячевщина – 52 человека за сутки. Всего – 11 999 человек;

● Ужгородщина – 40 человек за сутки. Всего – 10 726 человек;

● Хустщина – 37 человек за сутки. Всего – 6 259 человек.

Напомним, что с 11 февраля Закарпатье перешло в «красную» зону.

Также мы сообщали, что только 23% закарпатцев почти не ощутят ограничений карантина «красной» зоны.

Источник: www.depo.ua