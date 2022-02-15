Які фрукти та ягоди корисно їсти для здоров’я очей





Експерти Очної клініки Лондона (Eye Clinic London) рекомендують включити до свого раціону ряд плодів.

Цитрусові

В апельсинах, грейпфрутах та інших цитрусових є вітамін C. Він допомагає організму формувати та підтримувати сполучну тканину, у тому числі колаген, що міститься у рогівці ока. Вітамін С також підтримує здоров’я кровоносних судин очей.

Ягоди

Полуниця, журавлина, ожина та чорниця – відмінні суперпродукти для здоров’я очей. Вони багаті на вітаміни і мінерали. Антиоксиданти, присутні у більшості ягід, допомагають запобігти сухості очей, можуть знизити ризик розвитку вікової дегенерації жовтої плями.

Банани

Вони багато калію, який також корисний для зору. Особливо цей макроелемент важливий для боротьби із сухістю очей. Він є одним із важливих компонентів, з яких складається слізна плівка, та допомагає підтримувати її оптимальну товщину. Ще в бананах є вітамін А, який захищає рогівку.

Манго та папайя



Їх ключовими поживними речовинами є антиоксиданти лютеїн та зеаксантин. Вони мають масу корисних властивостей і, у тому числі, сприяють захисту очей від ультрафіолету та шкідливого синього світла.

Абрикоси

Кладезь корисних здоров’ю очей речовин. У них є вітаміни А, С та Е, а ще бета-каротин та інші каротиноїди, які також допомагають поглинати шкідливе синє світло та ультрафіолет та сприяють захисту сітківки.