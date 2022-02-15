Статья Суркова о России — почему это неправда

Владислав Сурков – штатный геостратег Кремля, разразился новой геополитической статьей «Туманное будущее похабного мира» в либеральном «Эхе Москвы». Владислав вспомнил, как партия большевиков ровно 104 года тому, в феврале 1918 г. приняла историческое (в понимании автора истерическое) решение о принятии условий Брестского мира (Сурков его описывает как похабный), когда красный Петроград вынужден был под натиском Берлина и Вены отказаться от территории Украины, Беларуси и Прибалтики. Не будучи историком, В.Сурков, конечно, забыл, что до этого большевики вынуждены были признать независимость Финляндии и Польши, которые воспользовались правом на самоопределение, за что ратовали коммунисты, и за что их потому и поддержали широкие народные массы на просторах бывшей Российской империи.

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Автор опуса опять же забыл, что германская армия стояла в нескольких десятках километров от Петрограда, и в любой момент могла захватить «красную» столицу. Позже рассказы большевистских пропагандистов о том, что якобы красногвардейцы разбили немцев на подступах к Питеру, было небывалым историческим враньем и «праздник 23 февраля» – это миф, мыльный пузырь, который до сих пор культивируется в России.

В статье В.Сурков себе противоречит, когда говорит, что «победы вспоминаются охотно, а поражения замалчиваются».

23 февраля 1918 г. и близко не было победы, поэтому большевики и подписали Брестский мир, спасая шкуру красного Петрограда и части советской территории. Россия же празднует выдуманную победу 23 февраля, как и в Крыму местная русская община, при финансовой помощи Москвы, всегда отмечала события Крымской войны (1853-56 гг.), которую Россия проиграла в чистую, как славу русского оружия. Просто на протяжении своей стократ переписанной и выдуманной истории, Крым никогда не был российским, и только с 1783 г., когда была провозглашена его первая российская аннексия, там появились первые русские, которые долгое время были на полуострове мизерным меньшинством.

Но В.Сурков примитивно продолжает гнуть линию Владимира Путина, который заявил, что Украину, мол, создал В.Ленин. Глава Кремля тоже мнит себя историком, но не знает простых вещей, что главный город Украины был создан еще в 482 г., а главный город России — Москва в 1147 г., а Петроград и того позже — в 1703 г. Праукраинцы – первые славяне — анты и склавины имели свою государственность на территории современной Украины еще в 5-м ст., тогда как на территорию России первые славяне из Польши только приходят лишь в 8-м ст.

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В.Путин и В.Сурков также забывают, что в конце 1918 г. Российская империя раскололась на 36 территориальных образований. И чтобы их вернуть обратно под управление большевиков, В.Ленину приходилось постоянно врать, что землю он отдаст крестьянам, а не колхозам, фабрики рабочим, а не государству, власть – народу, а не большевикам. И это вранье часто срабатывало.

Автор статьи, наверное, просто не знает, что в 1918 г. развалились многие империи, не только российская, и возврата к тому, что было нет. Современная Россия, как последняя недоимперия, может также иметь свой исторический исход как в 1918 году. Даже В.Путин уже заявил об опасности развала РФ. Но В.Сурков продолжает мыслить категориями имперского Петербурга, дух которого навсегда развеялся в 1918 году. Мол, «Россия спустя много лет, снова оказалась оттесненной в границы похабного мира». Хотя нельзя быть оттесненным. Если ты в этих границах жил. «И что же дальше? — вопрошает автор опуса. — Точно не тишина. Впереди много геополитики…возможно контактной».

Вот такой воинственный прогноз, с элементами угроз, на приход политической весны карманного стратега Кремля на день «Сурка».

Автор предрекает, что нужно ожидать долгой политической зимы, но ведь весна даже с опозданием, но всеравно придет – это закон природы, и прогнозы «Сурков», вытянутых из геополитической клетки Кремля, будут точно никчемны.

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