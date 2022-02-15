Пандемия коронавируса усугубляет состояние людей еще с одним заболеванием

Новое исследование синдрома беспокойных ног

Ученые из Гарвардской школы медицины первыми проанализировали изменения состояния пациентов с СБН во время пандемии. В исследовании участвовало около 500 человек, включенных в национальный реестр этого заболевания.

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Добровольцы прошли онлайн-опрос и телефонные интервью о своих симптомах в январе – феврале 2020 года, затем через шесть месяцев, а затем через полгода. Специалисты оценивали результаты по шкале тяжести синдрома беспокойных ног (IRLS), индексу тяжести бессонницы (ISI) и шкале общего тревожного расстройства (GAD-7).

Синдром беспокойных ног – что это? Проявляется в самопроизвольном движении ног каждые 15 – 30 секунд. Это навязчивое чувство усиливается ближе к вечеру и ночью, когда организм находится в состоянии покоя. У 15% это состояние становится причиной хронической бессонницы и очень сильно ухудшает качество сна, вызывая дневную сонливость, тревожность, ухудшение концентрации и работоспособности. Более чем в половине случаев СНН возникает в отсутствии какого-либо другого неврологического или соматического заболевания. Есть вероятность, что это состояние может быть вызвано генетическими причинами.

Пандемия негативно влияет на синдром беспокойных ног

Добровольцы сообщали о значительном усилении симптомов расстройства по сравнению с периодами до пандемии – 37,7% против 20,9%. Высокие показатели отмечались в начале пандемии, а дальше специалисты не выявили ухудшения симптомов у большинства участников. По мнению ученых, это может быть связано с оптимизмом по поводу начавшейся вакцинации и уменьшения количества тяжелых случаев COVID-19.

Эти изменения еще раз подтверждают связь синдрома беспокойных ног как с депрессией, так и с тревожностью. Врачам следует обращать внимание на симптомы СБН во время текущей пандемии и в других условиях социально-экономической или политической неопределенности,

– отметили авторы исследования.