Нашли новую причину длительного ковида

Теперь ученые связали длинный ковид с повреждением блуждающего нерва. К такому выводу испанские ученые пришли после обследования пациентов с разными продолжительными симптомами после COVID-19.

Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

Их работа предполагает, что дисфункция блуждающего нерва приводит к разным симптомам – от диареи и проблем с сердцем до нарушений с голосом.

Справка. Блуждающий нерв – это десятая пара черепных нервов, идущих от мозга к брюшной полости. В организме он отвечает за огромный спектр функций – от контроля частоты сердечных сокращений до перемещения пищи изо рта в желудок.

Причины длительных последствий COVID-19

Ученые впервые подробно изучили функцию блуждающего нерва у 348 переболевших COVID-19. Все они жаловались как минимум на один симптом, сохраняющийся после болезни.

Также оказалось, что у 66% добровольцев был по крайней мере один признак, указывающий на дисфункцию блуждающего нерва.

Интересно Должна выбирать разговор или движение, – женщина больше года страдает от последствий COVID-19

Типичные симптомы

Затем ученые начали работать с 22 пациентами, наблюдавшимися в специализированной клинике LONG COVID. У них наиболее частыми симптомами, указывающими на дисфункцию блуждающего нерва, были:

диарея;

тахикардия;

слабость дыхательных мышц;

головокружение;

дисфагия;

дисфония;

кислотный рефлюкс;

изменения АД и другие.

В среднем они продолжались в течение 14 месяцев.

В этой пилотной оценке у большинства переболевших с симптомами дисфункции блуждающего нерва был ряд значительных клинически значимых структурных и функциональных изменений в их блуждающем нерве, в частности, утолщение нерва, проблемы с глотанием и симптомы нарушения дыхания.

«Так, наши результаты указывают на дисфункцию блуждающего нерва как на центральную патофизиологическую особенность длительного COVID-19», – подчеркнули авторы.