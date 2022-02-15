В Киеве заметили 700-сильный пикап Ram 1500 TRX

В центре Киева засветился могучий Ram 1500 TRX. Это самый мощный пикап в мире (если не считать электрокары вроде GMC Hummer EV).

Новый Ram 1500 TRX оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 Hemi, знакомым по Dodge Charger и Challenger Hellcat. Мощность составляет 702 л. с., а пиковый крутящий момент – 880 Нм.





Фото: @luxurycars.ukraine

С 8-ступенчатой АКПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а четверть мили пикап проезжает за 12,9 с. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

Пикап Ram 1500 TRX не только быстрый, но и подготовлен к бездорожью. Его клиренс равен 300 мм, установлены внедорожные шины, а подвеска стала более длинноходой.

К слову, это не первый Ram 1500 TRX в Украине. Ранее к нам привезли еще один такой автомобиль.