Канада даст Украине в кредит более $400 млн

Кредит предоставят «для поддержания экономической стабильности страны на фоне российской военной агрессии».

Канады выделит Украине кредит на 500 млн канадских долларов (около 420 млн долларов США), сообщаетминистерство финансов страны.

«Канада предложит правительству Украины кредит объемом до 500 млн долл. для поддержания экономической стабильности страны на фоне российской военной агрессии», — говорится в сообщении.





Заем будет выделен в дополнение к суверенному кредиту в 120 млн долларов, о котором было объявлено в январе.

«Канада продолжает поддерживать стабильность украинской экономики, оставаясь преданной уменьшению напряжения», — добавили в канадском Минфине.

Ранее стало известно, что власти Канады впервые предоставят Украине летальное вооружение.