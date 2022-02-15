Как лечат детский рак в Украине

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает 24 канал. Он напомнил, что 15 февраля проводится Международный день ребенка, больного раком. Это глобальная совместная кампания, которая направлена на повышение уровня осведомленности об онкологических болезнях у детей, выражение поддержки пациентам и их семьям.

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Виктор Ляшко “В этом году мы заложили еще больше средств на выявление и лечение онкологических болезней, а также увеличиваем тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает медицинские услуги больницам, которые лечат онкобольных детей”.

Лечение детского рака в Украине

тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей увеличился на 40% (с 90 тысяч грн в 2021 до 128 тысяч гривен в 2022);

на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) на 37%: со 164 тысяч грн до 224 тысяч гривен.

Также детям с онкологическими болезнями сегодня в Украине уже осуществляют трансплантацию костного мозга. И это проводят бесплатно для семьи больного ребенка.

«С начала этого года нашими врачами уже осуществлено 8 трансплантаций костного мозга детям. За 2021 год удалось сделать 77 таких трансплантаций. Раньше нам приходилось отправлять наших детей на подобные операции заграницу. Сегодня ситуация существенно изменилась, мы инвестируем в собственное развитие отечественной трансплантологии», – отметил министр.

Сколько получают медики за лечение рака

По словам Ляшко, Минздрав оплачивает медицинским учреждениям стоимость трансплантации в размере 1,8 миллиона гривен за семейную трансплантацию и 2,4 миллиона гривен за трансплантацию с донорским этапом. Эти тарифы полностью покрывают затраты на поиск донора и забор клеток, трансплантацию и посттрансплантационное сопровождение реципиента.

Лекарства для лечения детской онкологии

Ляшко добавил, что Минздрав через централизованную закупку обеспечивает 100% потребность в лекарственных средствах, которые необходимы для проведения химиотерапии больным детям. За средства государственного бюджета в 2021 году была осуществлена закупка 134 позиций лекарственных средств на сумму более 222 миллионов гривен. В 2022 году по соответствующему направлению планируется к закупке 139 позиций лекарственных средств и медицинских изделий.

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