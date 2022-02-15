Страны G7 намерены ввести санкции против России — Reuters

Страны Группы семи (G7) готовы в случае вторжения России в Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой масштабные и незамедлительные последствия для экономики РФ.

Источник: www.blackseanews.net

Об этом говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном в понедельник, 14 февраля, на сайте правительства Великобритании, которая входит в объединение, пишет ghall.com.





«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики», — отмечается в тексте. «Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом», — говорится в заявлении глав финансовых ведомств этого неформального объединения семи экономически развитых государств, в которое входят также Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

В заявлении министров подчеркивается, что G7 намерена действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику, одновременно поддерживая текущие усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации [ситуации на границе с РФ].

Ранее также стало известно, что лидеры стран Группы семи намерены 24 февраля обсудить в виртуальном формате ситуацию вокруг Украины.