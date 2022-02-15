Какие основные тревожные симптомы помогут родителям распознать онкозаболевание у детей

Детская онкология

Наиболее распространенными среди них являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга. Об этом на брифинге 15 февраля рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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Чаще всего у детей диагностируют следующие онкологические заболевания:

у мальчиков – 76,6% всех случаев – лейкемия, рак головного мозга и нервной системы, злокачественные новообразования костей, мягких тканей и почек;

у девочек – 85,3% всех случаев – рак головного мозга и нервной системы, лейкемия, злокачественные новообразования забрюшинного пространства, мягких тканей и костей.

Однако одним из наиболее эффективных методов борьбы с этим недугом является ранняя диагностика. Значительную часть случаев можно предотвратить, если проводить обследования.

Помните, ранняя диагностика – это залог успешного лечения,

– подчеркнули в Минздраве.

Основные тревожные симптомы рака у детей

Онкологические заболевания у детей часто сопровождаются определенными симптомами. Их могут заметить не только врачи, но и члены семьи.

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Среди основных симптомов есть следующие:

длительная и беспричинная потеря веса;

частые головные боли, которые сопровождаются утренней рвотой;

отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах;

уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов;

появление синяков или сыпи на коже;

часто повторяющиеся инфекционные заболевания;

постоянная тошнота или рвота без тошноты;

постоянная усталость и заметная бледность кожи.

Также о возможном наличии онкозаболеваний у детей может свидетельствовать белесая полоска за зрачком в глазу ребенка и периодическое или постоянное повышение температуры без видимых на то причин.

Внимание! Только один или несколько таких симптомов у ребенка являются поводом, чтобы родители немедленно обратились к педиатру.