Какие основные тревожные симптомы помогут родителям распознать онкозаболевание у детей

Детская онкология
Наиболее распространенными среди них являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга. Об этом на брифинге 15 февраля рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
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Чаще всего у детей диагностируют следующие онкологические заболевания:
- у мальчиков – 76,6% всех случаев – лейкемия, рак головного мозга и нервной системы, злокачественные новообразования костей, мягких тканей и почек;
- у девочек – 85,3% всех случаев – рак головного мозга и нервной системы, лейкемия, злокачественные новообразования забрюшинного пространства, мягких тканей и костей.
Однако одним из наиболее эффективных методов борьбы с этим недугом является ранняя диагностика. Значительную часть случаев можно предотвратить, если проводить обследования.
Помните, ранняя диагностика – это залог успешного лечения,
– подчеркнули в Минздраве.
Основные тревожные симптомы рака у детей
Онкологические заболевания у детей часто сопровождаются определенными симптомами. Их могут заметить не только врачи, но и члены семьи.
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Среди основных симптомов есть следующие:
- длительная и беспричинная потеря веса;
- частые головные боли, которые сопровождаются утренней рвотой;
- отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах;
- уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов;
- появление синяков или сыпи на коже;
- часто повторяющиеся инфекционные заболевания;
- постоянная тошнота или рвота без тошноты;
- постоянная усталость и заметная бледность кожи.
Также о возможном наличии онкозаболеваний у детей может свидетельствовать белесая полоска за зрачком в глазу ребенка и периодическое или постоянное повышение температуры без видимых на то причин.