Ольга Сумская поделилась историей любви со своим мужем Виталием Борисюком

Также артистка поделилась архивными снимками.

Известная украинская актриса Ольга Сумская решила поделиться историей любви со своим мужем Виталием Борисюком.

Как говорит артистка, их отношения начались 14 февраля 1991 года. Тогда она поняла, что между ней и Борисюком все серьезно.





«Все началось именно в этот день, 14 февраля! Тогда, в 1991 году, мы впервые праздновали День Валентина! Я нашла в гримерной во время репетиции мюзикла «Кандид» шоколадное сердце от Виталия Борисюка с запиской внутри и поняла, что все серьезно! Нас тогда поставили в паре репетировать Кандида и Кунегунду… Вольтер и Бернстайн знают больше нас! Я благодарю судьбу, что произошло именно так и не иначе», — поделилась Сумская.

Также актриса показала архивные черно-белые фото, на которых совсем молодой позировала перед камерой с Виталией Борисюком. На фото счастливые Ольга и Виталий обнимают и нежно целуют друг друга.

Отметим, Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились почти 26 лет назад.

ТСН