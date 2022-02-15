Самая яркая реклама авто с Супербоул-2022 (видео)

В финале чемпионата по американскому футболу Super Bowl нам интересна не сама игра, а реклама в перерыве. К этой игре специально создают высокобюджетные видеоролики и особенно в этом плане отмечаются автопроизводители.

В этом году реклама авто в Супербоул-2022 оказалась особенно интересной и ее было много. Для справки: 30 секундный ролик в перерыве матча стоит 5 млн. Мы отобрали самые крутые ролики

BMW

Электрокроссовер BMW iX рекламируют Арнольд Шварценеггер и Сальма Хаек, сыгравшие греческих богов Зевса и Геру.





Kia

В рекламе Kia EV6 показали милого робота-песика.

Chevrolet

Пикап Chevrolet Silverado рекламирует кот, который думает, что он собака.

General Motors

В рекламе General Motors воскресили Доктора Зло из фильмов про Остина Пауэрса.

Toyota

Toyota подготовила аж два ролика. В одном рекламировать новый пикап Tundra собрались звезды-однофамильцы Томми Ли Джонс, Рашида Джонс и Лесли Джонс.

Во втором видео рассказали паралимпийского чемпиона Браяна МакКивера.

Nissan

Реклама спорткара Nissan Z переполнена взрывами и погонями и там тоже хватает голливудских звезд — Юджин Леви, Дэйв Батиста, Бри Ларсон, Даная Гурира и Кэтрин О’Хара.