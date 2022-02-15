Меган Фокс отреагировала на пополнение в семье бывшего мужа

Актриса сделала заявление о беременности избранницы Брайана Остина Грина.
Меган Фокс официально развелась с мужем несколько дней назад. И пока голливудская звезда готовится к свадьбе с рэпером Machine Gun Kelly, ее бывшиего супруга тоже ждут изменения в жизни.
Недавно Брайан Остин Грин был замечен на Гавайях вместе со своей новой возлюбленной — танцовщицей Шарной Берджесс. Ее живот оказался заметно округлившимся.
Узнавшая о беременности новой избранницы бывшего мужа Меган Фокс обрадовалась. Звезда считает Брайана преданным отцом. По мнению артистки, еще один малыш в семье — это замечательно. Для актера этот ребенок будет пятым по счету.
«Она также взволнована этим пополнением и рада, что у мальчишек появится еще один брат или сестра, несмотря на соревнования, которые обычно устраивают экс-супруги. Дети также в восторге от этого. Фокс желает Брайану всего наилучшего и считает, что это здорово», — поделился приближенный к актрисе источник с E! News.
Popcornnews