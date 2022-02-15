Литва подарила Украине почти четверть миллиона доз вакцины Johnson&Johnson

Однодозную вакцину направят, в частности, гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях. Об этом рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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Препарат предоставили по просьбе правительства Украины через глобальный механизм COVAX. Всего пришлют 225 600 доз вакцины против коронавируса

Литва готова и дальше протягивать руку помощи странам, испытывающим нехватку вакцин. Сегодня эта помощь крайне необходима Украине, которая столкнулась с военной эскалацией,

– подчеркнули в правительстве страны.

Шимоните также добавила, что сегодня, когда приходится справляться не только с вызовами пандемии, но и с нарастанием военной агрессии со стороны России, она «рада возможности передать украинскому народу вакцины против COVID-19».

Внимание! С начала пандемии Литва передала другим странам уже более 1,6 миллиона доз вакцины. Кроме Украины, препараты получили Латвия, Норвегия, Молдова, Грузия и другие страны.

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