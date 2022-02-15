Более 15,5 миллиона украинцев получили первую дозу COVID-вакцины: какими препаратами

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Так, в общей сложности привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 украинцев.

Актуально За сутки в Украине – почти 30 тысяч новых больных коронавирусом

В то время как две дозы – 14 985 576 человек. Дополнительной дозой вакцинировались 24 205 человек, а бустерную получили – 581 349.

Всего за все время провели 31186066 прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 6 936 005,
  • Coronavac – 4 976 890,
  • AstraZeneca – 1 638 423,
  • Moderna – 1 535 753,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson’s) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

Суточная статистика прививок

За сутки 14 февраля в Украине 59 170 человек вакцинировано от COVID-19.

  • Первую дозу получили 17244 человека;
  • вторую – 27 362 украинца;
  • дополнительную дозу получили 457 человек,
  • а бустерную – 14 107.

Прививки делали 867 мобильных бригад по иммунизации, 3 118 пунктов прививки и 426 центров вакцинации населения.