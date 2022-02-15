В МИД Китая заявили, что не планируют эвакуировать дипмиссию из Украины

Власти Китая заявили, что не поддерживают нагнетание ситуации в Украине, однако при необходимости Пекин предоставит своим гражданам всю необходимую помощь.

МИД Китая внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, однако дипломатическая миссия КНР в этой стране работает в обычном режиме. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.





«Мы внимательно следим за ситуацией на Украине, наше посольство и консульства работают в нормальном режиме», — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли внешнеполитическая миссия КНР эвакуировать своих дипломатов по примеру США.

Китайский дипломат также добавил, что МИД страны поддерживает тесные контакты с посольством КНР в Киеве и при необходимости Пекин предоставит своим гражданам всю необходимую помощь.

Кроме того, в МИД Китая заявили, что «не нужно нагнетать ситуацию в Украине», проблему следует решать в соответствии с минскими соглашениями.

Как уточнил китайский дипломат, позиция Пекина по данному вопросу «однозначная и не может измениться».

«Это общепризнанный основополагающий политический документ», — подчеркнул Ван Вэньбинь. Он отметил, что все противоречия, касающиеся Украины, следует устранять путем мирного диалога.

Ранее сообщалось, что основной штат сотрудников американского посольства в Украине уже находится во Львове. ТакжеКанада и ФРГ переводят диппредставительства во Львов.