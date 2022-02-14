Дженнифер Энистон отметила 53-й день рождения, возродив старую привычку курить

Дженнифер надевает свитер с надписью: «I’m A Cool Blonde» и закуривает что-то похожее на сигарету в давно удаленном клипе Джастина.

Джастин Теру и его бывшая жена Дженнифер Энистон— идеальный пример того, как оставаться в дружеских отношениях после расставания! 50-летний актер отдал дань уважения своей бывшей жене самым дерзким образом, чтобы отпраздновать ее 53-й день рождения в пятницу, 12 февраля. В недавно удаленном посте в Instagram Джастин поделился клипом, на котором Дженнифер раскачивает свитер с надписью «Я крутая блондинка», когда она закуривает нечто, похожее на сигарету. Он подписал видео:





«С днем ​​​​рождения, @jenniferaniston» и «Да, ты такой. Люблю тебя, Би».

В видео выше звезда культового сериала «Друзья» носит дизайнерские солнцезащитные очки, отдыхая в белом кресле, когда она начинает крутиться в разные стороны. После того, как она закурила сигарету, великолепная красавица начинает дико мотать головой взад-вперед, заставляя ее фирменные песочно-светлые локоны раскачиваться. Видео показано в замедленном темпе, поэтому действия Дженнифер еще более отчетливы. К концу клипа Дженнифер откидывается на спинку стула и вытягивает руки, словно в экстазе.

После того, как Дженнифер Энистон распрощалась с пагубной привычкой — актриса набрала пару лишних килограмм

Ни для кого не секрет, что в прошлом актриса «Хорошей девочки» имела склонность к сигаретам, поскольку ее несколько раз фотографировали курящей во время ее восхождения к славе. В 2012 году Дженнифер рассказала, что отказалась от этой привычки во время промо-тура фильма «Жажда странствий». «Ну, я недавно бросила курить, после чего набрала несколько лишних килограммов», — сказала она в интервью изданию GQ.

«Это имеет значение, особенно если тебе не 20».

Джастин Теру признался, почему они с Дженнифер Энистон до сих пор остаются хорошими друзьями

Интересно, что Дженнифер и Джастин начали встречаться после совместной работы над Wanderlust. Пара была жената с 2015 по 2017 год. В апрельском интервью изданию Esquire Джастин объяснил, почему он и Дженнифер остаются хорошими друзьями после расставания.

«Мы не разговариваем каждый день, но звоним друг другу. Мы общаемся по FaceTime. Мы переписываемся часто», — сказал Джастин.