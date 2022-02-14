Алкоголь и мессенджеры: как не надо водить машину (ВИДЕО)

Безответственный британский водитель отправится за решетку на 8 месяцев.

Источник: avtodream.org

Говорят, император Гай Юлий Цезарь умел делать несколько дел одновременно. И некоторым ребятам слава древнеримского деятеля не дает покоя до сих пор. Сегодня поговорим о британском водителе-экспедиторе, умудрявшимся совмещать управление служебным фургоном с распитием игристого и непринужденной беседой с друзьями. До поры до времени, разумеется.





По сообщению полиции Северного Йоркшира, «героя» зовут Мейсон Джеймс Каугилл, ему 27 лет. И безответственное отношение к вождению давно стало для него чем-то обыденным (еще и со вкусом не очень: только взгляните на эти розовые чехлы). Теперь парню предстоит провести 8 месяцев за решеткой и завязать с прежней работой минимум на 3 года.

Чтобы понять, что же произошло, лучше посмотрите видео наверху. Но если вкратце: мистер Каугилл занимался за рулем абсолютно всем, кроме вождения и ожидаемо «финишировал» в заднице другого автомобиля. А после спешно покинул место происшествия до приезда полиции. Впрочем, от ответственности это не спасло. Только усугубило.

По данным национального агентства, занимающегося вопросами дорожной безопасности (National Highway Traffic Safety Administration или NHTSA), элементарная невнимательность за рулем ежегодно уносит жизни более 3000 американцев.

А жертвами пьяного вождения становятся около 10 000 человек. Так что временная изоляция выбившего комбо Каугилла определенно пойдет на пользу законопослушного общества.