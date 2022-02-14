Американская рэперша в платье-сетке посетила светскую вечеринку

26-летняя американская рэперша Доджа Кэт посетила светскую вечеринку на которую приехала в очень провокационном образе.

Амала Ратна Зандиле Дламини, более известна как Doja Cat, посетила Fanatics Super Bowl 12 февраля 2022 года в Калвер-Сити, в Калифорнии. Перед фотографами артистка появилась в прозрачно-белом платье-сетке, под которое она надела черный бельевой комплект и чулки с подтяжками, а обута была в черные грубые ботинки на платформе и устойчивых каблуках.





Также к образу Доджа подобрала черную накидку из перьев, цветочные серьги-висюльки, подвеску на шее и надела большие черные солнцезащитные очки. Но даже из-под них было видно ее насыщенный макияж глаз в фиолетовых оттенках.

ТСН