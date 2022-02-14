Софи Тернер и Джо Джонас вновь станут родителями

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и американский певец Джо Джонас, вероятно, скоро снова станут родителями.

Папарацци издания Daily Mail засняли, как пара вместе со своей дочерью Уиллой отправились на семейную прогулку. Супруги отобедали в ресторане All Time в Лос-Анджелесе и встретились с друзьями.

Софи Тернер была одета в длинное бирюзовое платье-комбинацию и белые кроссовки. Под облегающим нарядом звезды хорошо проглядывался изрядно увеличившийся животик.





Напомним, что Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016-м. 1 мая 2019 года пара поженилась в Лас-Вегасе. 22 июля 2020 года у них родилась дочь Уилла.

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